لماذا يختلف لون صفار البيض من أصفر فاتح إلى برتقالي غامق؟

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بطاقات علمية توضيحية حول لون صفار البيض إستناداً إلى عديد المصادر العلمية. فلماذا يختلف لون صفار البيض من أصفر فاتح إلى برتقالي غامق؟

لون صفار البيض يتأثر بتغذية الدجاج حيث أن الصفار الأغمق (برتقالي/ذهبي) يعني أن الدجاج أكل أعلافا غنية بالكاروتينات مثل الجزر، اليقطين، الأعشاب، والذرة. الصفار الأصفر الفاتح غالبا ناتج عن تغذية تعتمد على الحبوب فقط.

ووجود كاروتينات أكثر يجعل الصفار أغمق. هذه المركبات الطبيعية (مثل الليوتين والزياكسانثين) مفيدة للعين وتعمل كمضادات أكسدة التي لا يصنعها جسم الإنسان، لذلك نحصل عليها من الطعام.

وأثبتت المصادر العلمية أن لون الصفار وحده ليس معيار للقيمة الغذائية الكاملة لأن البروتينات، الفيتامينات، المعادن، الأوميغا‑3 وكل العناصر المهمة موجودة في البيض مهما كان لونه. أما اللون يعطي فقط مؤشر على نوعية العلف ومدى وجود الكاروتينات وهي مركّبات طبيعية صبغية توجد في النباتات، وهي المسؤولة عن الألوان الصفراء والبرتقالية والحمراء في كثير من الأغذية، مثل الجزر والقرع والسبانخ والذرة.

