لمواجهة غلاء الأضاحي: جلسة برلمانية غدا الأربعاء لبحث برنامج التسعير والتزويد

تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، غدا الأربعاء 24 فيفري 2026، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات.

برنامج لتوفير الأضاحي بأسعار ملائمة

ومن المنتظر أن تُخصّص الجلسة للتدارس حول برنامج الوزارتين الرامي إلى توفير أضاحي العيد بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن، بما يضمن التوازن بين كلفة الإنتاج ومتطلبات السوق وحماية المستهلك.

متابعة برلمانية للملف

وتأتي هذه الجلسة في إطار متابعة اللجنة للملفات المتصلة بـالأمن الغذائي وتنظيم الأسواق وضمان توفر المنتجات الأساسية في مناسبات الاستهلاك المرتفع، مع الاستماع إلى مقترحات الوزارتين وخططهما للتدخل.

