لمُواجهة ركود مياه الأمطار: والي سوسة يوجّه بعقد جلسة عاجلة وتدخلات مشتركة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار متابعة تنفيذ تعليمات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة بتاريخ 30 جانفي 2026، والمتعلقة بالتعهد بـالنقاط الزرقاء وصيانة الطرقات والمسالك المتضررة من التقلبات الجوية، أدّى سفيان التنفوري، والي سوسة، مساء أمس الثلاثاء 10 فيفري 2026، زيارة ميدانية إلى منطقة قصر منارة.

حضور إداري وفني لمتابعة الإشكاليات على عين المكان

وجرت الزيارة بحضور كلّ من الكاتب العام للولاية، ومعتمد بوفيشة بالنيابة، وكاتب عام بلدية بوفيشة، وممثل الحماية المدنية، والمدير الجهوي للتجهيز، إضافة إلى المكلّفة بتسيير دائرة الشؤون البلدية.

وخلال الزيارة، التقى والي الجهة بمجموعة من متساكني قصر منارة، واستمع إلى مشاغلهم ومقترحاتهم، خاصة ما يتصل بـتفادي ركود مياه الأمطار ومزيد العناية بـالبيئة والنظافة وتحسين ظروف العيش بالمنطقة.

تعليمات مباشرة: إنارة، حاويات، شفط للمياه ورشّ أدوية

وفي ختام الزيارة، أسدى والي سوسة جملة من التعليمات العملية، أبرزها:

توفير الإنارة العمومية.

تركيز العدد الكافي من الحاويات مع العمل على رفع الفضلات بصفة دورية.

مواصلة شفط المياه الراكدة بالمناطق المنخفضة ورشّ الأدوية.

جلسة تنسيقية تضمّ مختلف المتدخلين وممثلي الأهالي

كما أوصى والي الجهة بـعقد جلسة تحت إشراف معتمد الجهة وبحضور المصالح الفنية للإدارات المعنية، وهي: البلدية، التجهيز، الفلاحة، الديوان الوطني للتطهير، الحماية المدنية، إلى جانب المجلس المحلي وممثلين عن متساكني قصر منارة، وذلك لضبط حلول عملية وتوزيع الأدوار وتسريع التدخلات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



