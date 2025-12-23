Français
لندن: الشرطة البريطانية توقف الناشطة السويدية غريتا تونبري خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين

أُوقفت الشرطة البريطانية الناشطة المؤيدة لفلسطين غريتا تونبرغ صباح اليوم في لندن، خلال مشاركتها في تحرّك داعم لحركة Palestine Action.

ووفقًا لحركة Prisoners For Palestine التي يقودها أسرى، فقد تم توقيف الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن رفعت لافتة كُتب عليها: «أدعم أسرى Palestine Action. أعارض الإبادة الجماعية».

وأضافت الحركة أن «تونبرغ جرى توقيفها خلال تحرّك Prisoners for Palestine الذي نُظم أمام شركة في لندن، وهي الجهة المؤمِّنة لشركة الصناعات عسكرية إسرائيلية.

وللتذكير، كانت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ قد وصلت إلى تونس يوم 7 سبتمبر، ضمن أسطول الصمود العالمي (قافلة بحرية متجهة نحو غزة).

 

