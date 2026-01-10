لندن تخصص 200 مليون جنيه استعدادا لنشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن وزير الدفاع البريطانى جون هيلي أن بريطانيا خصصت 200 مليون جنيه إسترليني لتمويل الاستعدادات لنشر محتمل لقوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.

و أوضح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، خلال زيارته إلى كييف، أن “الحكومة البريطانية خصصت 200 مليون جنيه إسترليني (268 مليون دولار أمريكي) للاستعداد لاحتمال نشر قوات بريطانية في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار”.

و أضاف أن “هذه الأموال ستستخدم في تحديث المركبات و أنظمة الاتصالات و إدخال قدرات جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة، وتوفير معدات إضافية لحماية الأفراد لضمان جاهزية القوات للانتشار عند الضرورة”.

و أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن “الأموال يتم تخصيصها من الميزانية الرئيسية لوزارة الدفاع، وأن تمويل هذه الجهود يهدف إلى إظهار أن لندن تعتزم قيادة قوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا”.

