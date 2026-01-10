Français
Anglais
العربية
الأخبار

لندن تخصص 200 مليون جنيه استعدادا لنشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا

لندن تخصص 200 مليون جنيه استعدادا لنشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطانى جون هيلي أن بريطانيا خصصت 200 مليون جنيه إسترليني لتمويل الاستعدادات لنشر محتمل لقوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.

و أوضح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، خلال زيارته إلى كييف، أن “الحكومة البريطانية خصصت 200 مليون جنيه إسترليني (268 مليون دولار أمريكي) للاستعداد لاحتمال نشر قوات بريطانية في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار”.

و أضاف أن “هذه الأموال ستستخدم في تحديث المركبات و أنظمة الاتصالات و إدخال قدرات جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة، وتوفير معدات إضافية لحماية الأفراد لضمان جاهزية القوات للانتشار عند الضرورة”.

و أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن “الأموال يتم تخصيصها من الميزانية الرئيسية لوزارة الدفاع، وأن تمويل هذه الجهود يهدف إلى إظهار أن لندن تعتزم قيادة قوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا”.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

331
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

328
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
322
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
317
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
305
أخر الأخبار

ماكرون يحذّر من تقاسم العالم بين القوى الكبرى ويدعو إلى إنقاذ التعددية الدولية
301
أخر الأخبار

بعد خيبة المنتخب الوطني.. هل نتجه نحو جلسة عامة لمساءلة وزير الرياضة ؟ (فيديو)
299
اقتصاد وأعمال

شركة Instadeep تعتزم إنجاز مشاريع في مجال الذكاء الإصطناعي بقيمة استثمارية تناهز عدة مليارات من المليمات بتطاوين
292
الأخبار

إيران ترفع سقف التهديد وتتوعد بردّ حاسم على أي عدوان
284
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس في المركز الخامس عشر، ترتيب المنتخبات من المركز الحادي عشر إلى الرابع والعشرين
266
الأخبار

مباريات المنتخب التونسي على التلفزة الوطنية وقناة رياضية جديدة في تونس ؟ (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى