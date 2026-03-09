لوكا مودريتش يُعلّق بخصوص إمكانية عودته إلى ريال مدريد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يرى الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ميلان، أن فريقه كان سيصبح في نفس مكانة إنتر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لو قدم الروسونيري أداءً أفضل في “المباريات الصغيرة”.

و كان مودريتش أحد الشخصيات الحاسمة في فوز ميلان 1-0 على إنتر في ديربي الغضب، أمس الأحد، ما قلص الفارق بينه وبين الصدارة في جدول الدوري الإيطالي الآن إلى 7 نقاط مع بقاء 10 جولات على نهاية الموسم.

و قال مودريتش، في مقابلة مع سي بي إس سبورتس، بعد صافرة النهاية: “من الصعب قول ذلك.. إن الناس يقولون دائمًا إنك تفوز بالألقاب عن طريق حسم المباريات الأقل أهمية، خاصة في الدوري”.

و أضاف : “لم نبلِ بلاءً حسنًا في هذا النوع من المباريات، لقد خسرنا الكثير من النقاط، و لو فزنا بنصف هذه النقاط فقط، لكنا هناك مع إنتر. لكن هذا جزء من كرة القدم”.

و تابع : “نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة للتحسن والظهور بشكل أفضل في هذه المباريات حيث تتراجع الفرق إلى الخلف بعمق، ولا توجد مساحة كبيرة. نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة للقيام بعمل أفضل وربما اللعب بشكل أسرع، وإيجاد حل أفضل للفوز بهذا النوع من المباريات”.

و في نفس السياق، سئل مودريتش عن الأنباء التي ربطته بالعودة إلى ريال مدريد مع تولي ماسيميليانو أليغري، مدرب ميلان، قيادة الملكي في الموسم المقبل، وأجاب في تصريحات لشبكة “DAZN” : “الشائعات موجودة دائماً، لكنها لا تهمني. أنا سعيد جداً هنا في ميلان. كان من الرائع رؤية سيرجيو راموس في الملعب: عندما يأتي القائد إلى هنا يجب أن نفوز (يضحك). لا أفكر في أي شيء آخر على أي حال، أفكر فقط في العمل”.

و حول هدف إنتر الملغي في الديربي، علق مودريتش: “لا توجد شكوك حول هذا الأمر.. لقد أطلق الحكم صافرته قبل أن تدخل الكرة للمرمى”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



