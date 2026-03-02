Français
ليبرتا فوياج تطمئن حجاجها: « برامجنا تسير بشكل عادي »

في سياق قد تتسارع فيه مشاعر القلق لدى العائلات المقيمة في أرض الوطن، حرصت وكالة ليبرتا فوياج على التوجه برسالة واضحة ومطمئنة إلى حجاجها الموجودين حاليًا في الديار المقدسة، وكذلك إلى الذين يستعدون للسفر خلال الأيام المقبلة.

وأكدت إدارة الوكالة أن برامج العمرة تتواصل في ظروف عادية تمامًا. كما أن الرحلات الجوية مبرمجة وفق الجداول المحددة سلفًا، ولم يتم تسجيل أي تغيير سواء في المواعيد أو في مسارات السفر.

وأوضحت ليبرتا فوياج أن جميع عروضها تعتمد على رحلات جوية مباشرة تؤمّنها شركة طيران سعودية، من دون توقف أو عبور عبر دول أخرى. وتسلك هذه الرحلات ممرات جوية مصادقًا عليها من قبل السلطات الدولية للطيران المدني، بما يضمن مسارات آمنة وبعيدة عن أي مناطق حساسة.

حضور دائم إلى جانب الحجاج

ميدانيًا، ترافق فرق ليبرتا فوياج المجموعات بشكل مستمر. ويتم تأمين متابعة يومية مع المشرفين والمؤسسات الفندقية وشركات النقل، حرصًا على راحة المسافرين وسلامتهم وطمأنينتهم. كما تظلّ خلية اتصال مخصّصة مفتوحة للرد على استفسارات العائلات وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة اللازمة.

وشددت الإدارة على أن سلامة الحجاج تظل أولويتها القصوى. وتتم متابعة الوضع بشكل متواصل، على أن يُتعامل فورًا مع أي مستجد محتمل وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها.

وإلى جانب الجوانب اللوجستية، حملت الرسالة بعدًا روحانيًا مطمئنًا. إذ أعربت ليبرتا فوياج عن تمنياتها بقبول المناسك وأن يعود كل حاج إلى أهله سالمًا غانمًا، مطمئن القلب. كما ابتهلت بأن تبقى تونس والمملكة العربية السعودية وسائر البلدان الإسلامية أوطان أمن واستقرار وسلام.

