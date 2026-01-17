ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت ليبرتـــــا للأسفار والسياحة عن إطلاق برامجها الخاصة بعمرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ الموافق لسنة 2026م، وذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تمكين ضيوف الرحمن من أداء المناسك في أفضل الظروف التنظيمية والخدماتية، وبما يوفّر تجربة روحانية راقية يسودها الاطمئنان والسكينة.

و يأتي هذا الإعلان امتدادًا للنجاح الباهر الذي حققته ليبرتـــــا في المواسم الماضية طوال أكثر من خمسة عشر سنة من العمل المتواصل و الدؤوب في تنظيم رحلات العمرة، حيث رسّخت مكانتها كعلامة رائدة في السوق منذ سنوات، بفضل تحقيقها نسبة تطابق 100بالمائة بين البرامج المعلنة والخدمات المقدَّمة فعليًا وهو ما عزّز ثقة المعتمرين وكرّس مصداقيتها على المستويين الوطني والإقليمي.

و أكدت ليبرتـــــا للأسفار والسياحة أنها وفّقت، بعون الله، في إعداد برامج ثرية ومتنوّعة لأداء العمرة خلال شهري شعبان ورمضان، تجمع بين جودة الخدمات، وحسن التنظيم، والاعتدال في التكلفة، مع مراعاة الضغط الكبير الذي تشهده البقاع المقدسة خلال الشهر الفضيل.

و تستند هذه البرامج إلى شراكات استراتيجية متينة داخل المملكة العربية السعودية، مدعومة بخبرات بشرية متخصصة تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى قوة تفاوض مكّنت الشركة من التحكم في الأسعار مع المحافظة على أعلى معايير الجودة، بما يضمن الراحة والسلامة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

و في إطار حرصها على تقديم خدمات متكاملة وشاملة، أدرجت ليبرتـــــا للأسفار والسياحة خدمة التأطير الطبي ضمن برامجها، بما يوفّر راحة وعناية صحية استثنائية للمعتمرين طوال فترة الرحلة، ويعزّز شعورهم بالأمان والطمأنينة، خاصة في ظل خصوصية موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

و قد تم تصميم برامج العمرة وفق تنويع مدروس حسب عدد الليالي، حيث توفّر الشركة صيغًا مرنة تشمل إقامات مختصرة، وأخرى متوسطة أو مطوّلة، وصولًا إلى برنامج خاص يمتد على شهر كامل وثلاثة أسابيع، موجَّه للراغبين في معايشة الأجواء الإيمانية الخاشعة للشهر الكريم في تجربة روحانية معمّقة ومتكاملة.

و تشمل هذه البرامج رحلات منظمة انطلاقًا من مطارات تونس قرطاج، النفيضة، وجربة، بما يسهّل الوصول على المعتمرين من مختلف الجهات ويخفّف عنهم مشقّة التنقّل، تأكيدًا على التزام الشركة بقرب الخدمة من عملائها في كامل أنحاء الجمهورية.

و في لمسة تقدير ووفاء لضيوف الرحمن، تحرص ليبرتـــــا للأسفار والسياحة على تقديم هدايا مميّزة لمعتمريها، من بينها ماء زمزم، العسل، زيت الحبة السوداء، وشريحة رومينغ أوريدو، بما يضيف بعدًا إنسانيًا وعمليًا يعكس عناية الشركة بأدق التفاصيل.

و أوضحت الشركة أن جميع برامجها تُدار وفق تنظيم محكم ومرافقة ميدانية عالية الكفاءة، تضمن حسن سير الرحلة من الانطلاق إلى العودة، مع متابعة دقيقة لكافة الجوانب التنظيمية والخدماتية، بما يليق بحرمة الزمان والمكان وقدسية الشعيرة.

و اختتمت ليبرتـــــا للأسفار والسياحة بيانها بالتأكيد على أن برامج عمرة رمضان 1447هـ تمثّل تتويجًا لمسيرتها المهنية الطويلة، وتجسيدًا لنهجها القائم على المصداقية والتميّز والابتكار حتى توفّر لضيوف الرحمن تجربة روحانية فريدة لا تُنسى.

للاستفسار و التسجيل : 70105900

يرجى التواصل مع أحد فروع ليبرتـــــا أو عبر موقع الواب الرسمية للشركة liberta.travel

