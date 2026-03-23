ليبرتــــــــــا، الأولى في تونس، تحقق نجاحًا كاملاً في تنفيذ برامج عمرة رمضان بنسبة 100%.

أعلنت شركة ليبرتـــــا للأسفار والسياحة عن تحقيق نجاح كامل في تنفيذ برامج عمرة شهر رمضان المبارك، حيث بلغت نسبة إنجاز الباقات المطروحة 100% مع تطابق تام مع البرامج المعلنة، لتؤكد بذلك مواصلة ريادتها فى تنظيم رحلات العمرة في تونس وتكرّس موقعها كمرجع إقليمي في تنظيم رحلات العمرة، في إنجاز يعكس مستوى الاحترافية العالية التي تعتمدها الشركة في خدمة ضيوف الرحمن.

و يأتي هذا النجاح بفضل الله تعالى أولاً، ثم بفضل ثقة ضيوف ليبرتـــــا، والجهود المكثفة التي بذلها الفريق الإداري والتنفيذي والميداني، مدعومة بخبرة متراكمة وشراكات استراتيجية مع نخبة من مزودي الخدمات في المملكة العربية السعودية من شركات طيران وفنادق وشركات عمرة ونقل.

و شمل هذا الأداء المتميز مختلف مكونات الرحلة، حيث تم تنفيذ برامج المزارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة بنسبة 100% دون أي زيادات في التكاليف، بما يعزز التزام الشركة بالشفافية واحترام تعهداتها تجاه المعتمرين.

كما سجلت عمليات التفويج والتنقلات البرية أداءً مثالياً، باستخدام حافلات عالية الجودة، مع الالتزام الكامل بمواعيد الرحلات، دون تسجيل أي تأخير، لتبلغ نسبة تنفيذ التنقلات بين المطارات والفنادق 100% في الوقت المحدد.

و قد تمكن فريق العمليات، بالتنسيق مع الوكيل المحلي، من إدارة تحديات تشغيلية معقدة بكفاءة عالية، خاصة خلال فترات الذروة، ومن أبرزها التفويج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة يوم 20 رمضان، والدخول إلى فنادق المنطقة المركزية المحاذية للحرم المكي الشريف، وتنظيم المغادرات نحو مطار جدة ليلة 30 رمضان.

و فيما يتعلق برضا الضيوف، أظهرت مؤشرات التقييم إلى غاية صدور هذا البيان أن 99% من المعتمرين عبّروا عن رضاهم التام وسعادتهم الكبيرة بالخدمات المقدمة، فيما سجل أقل من 1% بعض الملاحظات المرتبطة بعوامل خارجة عن نطاق الشركة.

و أكدت الشركة أن هذا النجاح يعزز مكانة علامة ليبرتـــــا فى ريادة تنظيم رحلات العمرة، بفضل اعتمادها على معايير عالية من الموثوقية والمصداقية، وتقديمها لبرامج تجمع بين جودة الخدمة والتكلفة المدروسة، مع الحرص على اختيار أفضل مواقع الإقامة القريبة من الحرمين الشريفين، بما يضمن تجربة روحانية مميزة لضيوف الرحمن.

و في هذا السياق، صرّح الأستاذ وسام بن عامر، صاحب شركة ليبرتـــــا، قائلاً:

“إن هذا النجاح لا يمثل مجرد محطة إنجاز، بل يؤكد رؤيتنا الاستراتيجية في ترسيخ ليبرتـــــا كمرجع إقليمي رائد في تنظيم رحلات العمرة، من خلال الارتقاء المستمر بجودة الخدمات وتطوير تجربة ضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير العالمية. نحن نؤمن أن الثقة التي منحنا إياها ضيوفنا هي مسؤولية متجددة، ونعمل على تحويل كل موسم إلى قصة نجاح تتجاوز التوقعات وتؤسس لمعايير جديدة في هذا القطاع.”

و في سياق متصل، أعلنت ليبرتـــــا عن فتح باب التسجيل لموسم العمرة الجديد مباشرة بعد موسم الحج، على أن تنطلق أولى الرحلات في نهاية شهر جوان 2026 بإذن الله تعالى.

