ليبيا : أنباء عن وصول عبد الحميد الدبيبة إلى ميلانو لتلقي العلاج إثر وعكة صحية مفاجئة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تداولت عديد الصفحات الإخبارية الليبية أنباء عن وصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى مصحة في مدينة ميلانو الإيطالية إثر تعرضه مساء اليوم لوعكة صحية مفاجئة.

وأكدت المصادر ذاتها نقله على وجه السرعة عبر طائرة حكومية أقلعت من مطار مصراتة ووصوله إلى إحدى المصحات في مدينة ميلانو الإيطالية، في إنتظار معلومات دقيقة حول حالته الصحية خلال الساعات القادمة.

و تشير هذه المصادر غير الرسمية أنه من المنتظر صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل الحالة الصحية خلال الساعات القادمة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



