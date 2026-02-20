Français
Anglais
العربية
الأخبار

ليبيا : أنباء عن وصول عبد الحميد الدبيبة إلى ميلانو لتلقي العلاج إثر وعكة صحية مفاجئة

تداولت عديد الصفحات الإخبارية الليبية أنباء عن وصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى مصحة في مدينة ميلانو الإيطالية إثر تعرضه مساء اليوم  لوعكة صحية مفاجئة.

وأكدت المصادر ذاتها نقله على وجه السرعة عبر طائرة حكومية أقلعت من مطار مصراتة ووصوله إلى إحدى المصحات في مدينة ميلانو الإيطالية، في إنتظار معلومات دقيقة حول حالته الصحية خلال الساعات القادمة.

و تشير هذه المصادر غير الرسمية أنه  من المنتظر صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل الحالة الصحية خلال الساعات القادمة.

