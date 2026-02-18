Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

ليبيا : إختفاء زيت الطهي من الأسواق قبيل دخول شهر رمضان

يواجه الليبيون صعوبة في الحصول على الزيوت النباتية بأنواعها أو ما يعرف بزيت القليان (زيت الطهي). و فرض جهاز الحرس البلدي حد أقصى لبيع الزيت لا يتجاوز 4 عبوات للشخص الواحد، في خطوة تهدف إلى الحد من الاحتكار والمضاربة وضمان توفر السلعة بالسعر الرسمي.

هذه الأزمة أجبرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية إلى إلغاء تحديد سعر بيع الزيوت النباتية، بما يتيح لآليات المنافسة المنظمة القيام بدورها في تحقيق التوازن السعري، مع احتفاظ الوزارة بحق التدخل عند حدوث أي انحرافات غير مبررة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية  استمرار مراقبة أسعار السلع الأساسية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة ومصرف ليبيا المركزي.

وأوضح  اللواء عبد الحكيم الخيتوني، مدير إدارة إنفاذ القانون، أن اسباب اختفاء الزيت هو “85 شركة تحصلوا على اعتمادات ولم يوفروا الزيت و أن الرقابة والتحقيقات بدات في كشف هذه الشركات”. 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

311
الأخبار

الوحدات الأمنية تضرب بقوة : حجز 5000 صفيحة من القنب الهندي و19000 قرص مخدر ومبالغ مالية

288
الأخبار

توقيت شهر رمضان بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة
288
اقتصاد وأعمال

تونس: كراس الشروط بدل الرخص..مُقترح قانون الاستثمار يدخل جلسات الاستماع (فيديو)
278
الأخبار

ترامب يعلن تعهدات بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم غزة
276
الأخبار

تونس تعزز تعاونها الجامعي في كندا: مبادرة لإحداث نوادٍ أكاديمية ومنصة تفاعلية
267
الأخبار

وحدة الرصد تسجل 16 اعتداءً على الصحفيين خلال جانفي 2026
265
الأخبار

برشلونة يواصل الإنهيار و يهدي صدارة الليغا لريال مدريد
264
الأخبار

قضية إبستين : بعد طبيب العائلة… شقيقه يطلق تصريحات مدوية
261
الأخبار

تونس: آخر مستجدات قضية الاعتداء الجنسي على طفل الـ3 سنوات
245
اقتصاد وأعمال

البنك المركزي التونسي يطرح ورقة نقدية تونسية جديدة للتداول من فئة عشرون دينارا (صنف 2017)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى