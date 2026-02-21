ليبيا – إيطاليا : استعراض آخر مستجدات تنفيذ الطريق السريع رأس اجدير – امساعد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تناول اللقاء بين أبوبكر إبراهيم الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية وجانلوكا آلبيريني، سفير إيطاليا المعتمد لدى دولة ليبيا، استعراض آخر مستجدات تنفيذ الطريق السريع (رأس اجدير – امساعد) خاصة القطاع الرابع والأول، وذلك ضمن الالتزامات المنصوص عليها بمعاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة بين البلدين، إلى جانب بحث التعاون في مجال تأطير الكوادر الدبلوماسية الليبية.

ويذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية وقعت في نوفمبر 2025 مع السلطات الإيطالية، عقدا لتشييد طريق بطول 160 كيلومترا جنوب غرب طرابلس وهو أحد أهم مشاريع الربط الوطني والإقليمي في ليبيا

العقد يأتي ضمن مشروع طريق سريع على طول الساحل بين مصر وتونس في إطار اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة بين ليبيا وإيطاليا عام 2008.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



