ليبيا: التعرّف على هوية 24 جثمانا من ضحايا إعصار ‘دانيال’

أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بليبيا التعرف على هوية 24 شخصا من مفقودي الإعصار في درنة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة العلمية لمتابعة ملف ضحايا إعصار دانيال في درنة ضمن الجهود المستمرة للكشف عن مصيرهم وتحديد هوياتهم.

وأوضحت الهيئة أنه تم خلال الاجتماع اعتماد نتائج التعرف على 24 هوية جديدة من بينها هوية لمواطنة من الجنسية السورية وذلك استنادا إلى نتائج فحوصات الـDNA التي وردت من إدارة المختبرات وأثبتت تطابقها مع البيانات المتوفرة لدى اللجنة العلمية.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إحالة الأسماء المتعرف عليها إلى مكتب النائب العام لاتخاذ التدابير اللازمة واستمرار العمل على بقية الحالات الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وضرب إعصار دانيال ساحل ليبيا الشرقي في سبتمبر 2023، وتسبب في فيضانات كارثية في مدينة درنة.

كما أدت العاصفة إلى انهيار سدّين في وادي درنة، مما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح، مع مقتل الآلاف وفقدان الآلاف الآخرين، بالإضافة إلى تشريد عشرات الآلاف.

