ليبيا: التقلبات الجوية في المتوسط تجرف ناقلة الغاز الروسية المهجورة إلى قبالة شواطئ مدينة مصراتة

في  ليبيا أعلن  مكتب البحث والإنقاذ البحري بفرع الإدارة العامة لأمن السواحل أن  التقلبات الجوية  في المتوسط جرفت  ناقلة الغاز الروسية  المهجورة الى مياه مدينه مصراته .وتحمل ناقلة الغاز الروسية المهجورة الكثير من الزيوت المعدمه وخطرها على الحياة البحرية.

وبدأ جر وتثبيت الناقلة الأسبوع الماضي لتسليمها إلى القاطرة البحرية  المكلفة من قبل شركة مليته التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط  لجر الناقلة بعيداً عن الشواطئ والمنصات النفطية.

وتحمل الناقلة على متنها ما يُقدّر بحوالي (900) طن من الوقود، وهو ما يُعد في حد ذاته مصدر خطر كبير للتلوث البحري في حال حدوث تسرب.

الناقلة استهدفت في 4 مارس 2026 بطيران مسيّر  واشتعلت فيها النيران وتركت في عرض البحر مع كميات الوقود الضخمة التي تحملها.

