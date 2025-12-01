ليبيا : الدبيبة يستقبل في طرابلس قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ليبيا أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، السيد عبد الحميد الدبيبة استقبل اليوم الاثنين، في طرابلس قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” داغفين أندرسون، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة، مع التركيز على برامج التدريب والتجهيز وتطوير القدرات.

وشدّد عبد الحميد الدبيبة على أهمية دعم المؤسسة العسكرية عبر شراكات فعالة وبرامج تدريبية نوعية، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة التهديدات في المنطقة.

من جانبه، أكد القائد أندرسون التزام أفريكوم بتقديم الدعم، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته برامج التدريب والتعاون المشترك وأهمية التنسيق المستمر بما يخدم الأمن الإقليمي.

