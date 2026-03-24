ليبيا : الوصول إلى الناقلة النفطية الروسية وربطها بشكل آمن تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب

أعلنت وزارة الدفاع في  حكومة الوحدة الوطنية أنها  تتابع بالتنسيق مع الجهات المختصة، تطورات وضع الناقلة النفطية الروسية التي اقتربت من سواحل مدينة زوارة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية السواحل الليبية وضمان سلامة البيئة البحرية.

وفي هذا السياق أضافت  وزارة الدفاع في  حكومة الوحدة الوطنية أنها الفرق المختصة تمكنت من الوصول إلى الناقلة وتأمينها وربطها بشكل آمن، تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب، وفق خطة فنية دقيقة تهدف إلى السيطرة على وضعها ومنع انجرافها نحو الشريط الساحلي.

وتتابع وزارة الدفاع هذا الملف بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، من خلال تنسيق متكامل مع الجهات الفنية والأمنية، لضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة وفق أعلى المعايير المعتمدة في التعامل مع الحوادث البحرية.

كما تشارك في العملية قاطرة بحرية تتبع الحقول النفطية، ضمن دعم فني ولوجستي متواصل، يسهم في تسريع وتيرة العمل وتأمين تنفيذ خطة السحب بأمان وكفاءة.

وتحمل الناقلة على متنها ما يُقدّر بحوالي (900) طن من الوقود، وهو ما يُعد في حد ذاته مصدر خطر كبير للتلوث البحري في حال حدوث تسرب.

الناقلة استهدفت في 4 مارس 2026 بطيران مسيّر  واشتعلت فيها النيران وتركت في عرض البحر مع كميات الوقود الضخمة التي تحملها.

