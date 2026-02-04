Français
ليبيا : بعثة الأمم المتحدة تدعو السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية المختصة بشكل عاجل إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في جريمة مقتل سيف الإسلام القذافي لتحديد هوية المسؤولين عنها وتقديم الجناة إلى العدالة، واتخاذ تدابير حاسمة لوضع حد لهذا النمط من العنف.

 وأعربت البعثة عن استيائها البالغ إزاء مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان. إذ أكد مكتبه أنه قُتل خلال هجوم استهدف منزله

وأدانت البعثة بشدة أعمال الاستهداف وجميع أعمال العنف المماثلة، التي تقوض سيادة القانون، وتنتهك حرمة حياة الإنسان، وتهدد السلام والاستقرار في ليبيا. اضافت البعثة أن هذا الحادث يسلط  الضوء على الحاجة المُلحة لمعالجة جميع حالات القتل المماثلة في جميع أنحاء البلاد.

كما حثت البعثة جميع الأطراف على ضبط النفس وتجنب أي سلوكيات من شأنها زيادة التوترات أو تعريض الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد للخطر، وأكدت على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لليبيا كوسيلة لتحقيق الاستقرار والتنمية على المدى الطويل. 

