ليبيا: تحديد هوية 3 مشتبه بهم في اغتيال سيف الإسلام القذافي

أعلنت النّيابة العامة الليبية، تحديد هويات 3 مشتبه بهم في اغتيال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والتي وقعت في مدينة الزنتان مطلع فيفري الماضي، مؤكدة صدور أوامر بضبطهم وإحضارهم دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوياتهم.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان صحفي، أن التحقيقات كشفت عن رصد دقيق لتحركات الجناة، بما في ذلك تحديد مكان اجتماعهم قبل التنفيذ، والسيارات المستخدمة، والمسار الذي سلكوه للوصول إلى موقع الجريمة بضواحي مدينة الزنتان (145 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس). وبحسب بيان النيابة، فإن المتهمين ترصدوا لسيف الإسلام في محل إقامته، وقاموا بالتسلل إلى فناء منزله، حيث حاصروه في مساحة ضيقة، ثم أطلقوا عليه وابلا من الرصاص من بنادق رشاشة، ما أدى إلى إصابات مباشرة اخترقت جسده وأدت لوفاته على الفور.

من جانبه، ذكر الفريق السياسي لسيف الإسلام أن العملية نفذها 4 مسلحين ملثمين اقتحموا المنزل وقت الظهر وقاموا بإطفاء كاميرات المراقبة، مشيرا إلى وقوع اشتباك معهم قبل مقتله، ومطالبا بتحقيق دولي مستقل لكشف العقول المدبرة للواقعة. ويُعد سيف الإسلام (53 عاما) من الشخصيات البارزة في نظام والده، حيث ترأس مؤسسة القذافي لحقوق الإنسان وأطلق مشروع “ليبيا الغد” الإصلاحي الذي أطلق فيه سجناء سياسيين، قبل أن تنهار هذه الصورة مع اندلاع ثورة 2011 وتهديده بـ”حمامات دم”.

