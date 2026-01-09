ليبيا تحضر بقوة في مشهد الاكتشافات النفطية العربية عام 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت ليبيا حضورًا بارزًا في مشهد الاكتشافات النفطية العربية خلال عام 2025، بعد تحقيق اكتشاف نفطي وغازي مهم في حوض غدامس، وضعها ضمن قائمة أكبر ثلاثة اكتشافات نفطية عربية هذا العام، وفتح آفاقًا جديدة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات.

وحسب بيانات منصة الطاقة، نجحت شركة سوناطراك الجزائرية في اكتشاف مكمن جديد في البئر أ1-2/65 داخل حوض غدامس، باحتياطيات مؤكدة تبلغ 122 مليون برميل من النفط، إضافة إلى 47 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يُعد من أضخم الاكتشافات التي يشهدها القطاع النفطي الليبي خلال سنوات.

ويعزز هذا الاكتشاف خطط ليبيا لرفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2030، بالتزامن مع استئناف طرح الفرص الاستثمارية عبر إطلاق أول جولة تراخيص نفطية منذ عام 2007، في خطوة تهدف إلى تنشيط عمليات الاستكشاف والتطوير في الأحواض البرية والبحرية.

وعلى مستوى المنطقة، تصدّر العراق قائمة أكبر الاكتشافات النفطية العربية خلال عام 2025، بعد إعلان إضافة مليارَي برميل إلى احتياطيات حقل شرق بغداد، لترتفع من 13 مليارًا إلى 15 مليار برميل، إثر تعاون بين شركة نفط الوسط وشركة إي بي إس الصينية، مع قدرة إنتاجية أولية للبئر الاستكشافية تصل إلى خمسة آلاف برميل يوميًا.

ويمثل هذا الاكتشاف العراقي الأكبر عربيًا خلال العام من حيث حجم الزيادة الفعلية في الاحتياطيات، متجاوزًا إجمالي الاكتشافات المسجلة في عدة دول أخرى خلال الفترة نفسها.

وفي المرتبة الثانية، أعلنت الكويت عن اكتشاف حقل الجليعة البحري خلال يناير 2025، ويمتد الحقل على مساحة 74 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة، إلى جانب 600 مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب، بما يعادل 950 مليون برميل نفط مكافئ.

ويُعد حقل الجليعة أكبر اكتشاف بحري في تاريخ الكويت، ويأتي متماشيًا مع استراتيجية البلاد لرفع الطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035، عبر التوسع في الاستكشاف البحري وتطوير الحقول الجديدة.

وأكدت منصة الطاقة أن الاكتشافات النفطية العربية خلال عام 2025 لم تقتصر على ضخامة الاحتياطيات فقط، بل شملت جودة المكامن وقدرات التدفق العالية، نتيجة التوسع في عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي، واستخدام تقنيات متقدمة في الاستكشاف البري والبحري.

وأشارت المنصة إلى أن التنافس الاستكشافي بين الدول العربية اتخذ منحى أكثر جرأة هذا العام، ما أسهم في إعادة رسم خريطة الاحتياطيات المؤكدة والمتوقعة، ووضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من تعزيز الطاقة الإنتاجية خلال العقد المقبل

