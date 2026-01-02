ليبيا تحقق أعلى متوسط لإنتاج النفط الخام خلال 10 السنوات الماضية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ليبيا، أفصحت المؤسسة الوطنية للنفط، وفي إطار التزامها بالشفافية، عن متوسط كميات الإنتاج اليومي من النفط الخام والإنتاج الإجمالي (التراكمي)، خلال 10 السنوات الماضية.

وأعلنت أن المؤسسة الوطنية للنفط العام الحالي 2025م قد سجل أعلى متوسط معدلات إنتاج مقارنة بالعشر سنوات الماضية، بمعدل 1.374 مليون برميل يوميًا، وإجمالي الإنتاج من النفط الخام خلال سنة 2025 بلغ 501 مليون برميل، مما يوضح جلياً حسب المؤسسة نجاحاً باهراً لإستراتيجية المؤسسة الرامية لرفع معدلات الإنتاج من النفط الخام، وبفضل جهود العاملين بكافة المواقع الإنتاجية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



