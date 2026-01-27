Français
ليبيا تستهدف رفع إنتاجها من النفط والغاز إلى 2 مليون برميل يوميًا

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، في قمة ليبيا للطاقة 2026، أن ليبيا استطاعت أن تحقق إنجازات ملموسة في إنتاج النفط والغاز رغم التحديات، التي من أبرزها تقلبات الأسعار في العالم.

ووفق  المؤسسة الوطنية للنفط لفت مسعود سليمانإلى أن استراتيجية المؤسسة تستهدف رفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميًا كمرحلة أولى، ومن ثم إلى 2 مليون برميل في المدى المتوسط.

كما بيّن خلال لقائه مع ممثلي عدد من الشركات النفطية العالمية والمحلية، على هامش قمة ليبيا للطاقة، أن المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة مهنية مستقلة تضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار.

وكانت فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، قد انطلقت صباح اليوم السبت في طرابلس، بمشاركة ممثلين وخبراء ومختصين من كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة، ولفيف من وزراء الطاقة في عدد من دول العالم.

