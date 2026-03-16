ليبيا تعلن استكشاف احتياطات غازية هائلة تُقدر بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحقيق إنجاز استكشافي جديد في المياه الليبية، وذلك عقب الانتهاء من عمليات حفر البئر الاستكشافي C1-16/4 والبئر التحديدي B2-16/4.

وقد أنجزت “إيني شمال أفريقيا” أعمال الحفر ضمن التزاماته الاستكشافية في المنطقة البحرية، حيث أكدت التقييمات الأولية وجود احتياطيات غازية هائلة تُقدر بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتعكف المؤسسة حالياً على وضع خطة تطوير عاجلة لربط البئرين بمنصة “بحر السلام” البحرية التي تبعد مسافة 16 كم من موقع الاكتشافين، ومن المتوقع أن يساهم الاكتشافين بضخ ما يقارب 130 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، الأمر الذي سيعزز من قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية ومعالجة أي نقص في إمدادات الغاز.

الاكتشافان الجديدان للغاز في بئرين يقعان على بعد نحو 85 كيلومتراً من الساحل في مياه يبلغ عمقها حوالي 650 قدماً، وعلى بعد 16 كيلومتراً جنوب حقل بحر السلام للغاز.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



