ليبيا : حقل “المبروك” يستأنف إنتاجه بقدرة 25 ألف برميل يومياً

في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن حقل “المبروك” النفطي التابع لشركة المبروك للعمليات النفطية استأنف عمليات الزيادة في معدلات الإنتاج رسميًا يوم السبت 28 فيفري 2026، وذلك عقب تشغيل وحدة الإنتاج المبكر الجديدة بنجاح، لتبدأ معدلات الضخ الأولية ما بين 25,000 إلى 30,000 برميل يومياً.

وباشرت الفرق الفنية العمل على رفع إجمالي إنتاج الشركة (من حقلي الجرف والمبروك) ليصل إلى قرابة 40,000 برميل يومياً بنهاية شهر مارس الجاري.

