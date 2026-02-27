ليبيا – طرابلس : إصابة أربعة أطفال جراء انفجار مخلفات حرب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ليبيا أعلن جهاز المباحث الجنائية وقوع انفجار لمخلفات حرب داخل مزرعة أحد المواطنين بمنطقة عين زارة ما أسفر عن إصابة أربعة أطفال.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الانفجار ناتج عن مخلفات حرب كانت موجودة بأرض المزرعة، ما أدى إلى إصابة الأطفال بشظايا متفاوتة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى أبوسليم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما انتقل فريق مسرح الجريمة التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية إلى المستشفى، لمعاينة الشظايا واتخاذ الإجراءات الفنية حيالها، في إطار استكمال التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

وجدد جهاز المباحث الجنائية تحذيره لكافة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أجسام غريبة أو مخلفات حرب، وعدم الاقتراب منها أو العبث بها تحت أي ظرف، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



