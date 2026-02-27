Français
Anglais
العربية
الأخبار

ليبيا – طرابلس : إصابة أربعة أطفال جراء انفجار مخلفات حرب

في ليبيا أعلن جهاز المباحث الجنائية  وقوع انفجار لمخلفات حرب داخل مزرعة أحد المواطنين بمنطقة عين زارة  ما أسفر عن إصابة أربعة أطفال.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الانفجار ناتج عن مخلفات حرب كانت موجودة بأرض المزرعة، ما أدى إلى إصابة الأطفال بشظايا متفاوتة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى أبوسليم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما انتقل فريق مسرح الجريمة التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية إلى المستشفى، لمعاينة الشظايا واتخاذ الإجراءات الفنية حيالها، في إطار استكمال التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

وجدد جهاز المباحث الجنائية تحذيره لكافة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أجسام غريبة أو مخلفات حرب، وعدم الاقتراب منها أو العبث بها تحت أي ظرف، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

 

تعليقات

