Français
Anglais
العربية
عالمية

ليبيا: محاولة اغتيال رئيس الشرطة القضائية برصاص مجهولين في طرابلس

ليبيا: محاولة اغتيال رئيس الشرطة القضائية برصاص مجهولين في طرابلس

أُصيب رئيس الشرطة القضائية في طرابلس، اللواء فرج جمعة المبروك، يوم الخميس، برصاص مسلحين مجهولين، وفق ما أفادت به مصادر رسمية ليبية.

وأدانت الشرطة القضائية حادثة إطلاق النار التي استهدفت المبروك أمام مركز الإصلاح والتأهيل بالجديدة في منطقة تاجوراء، بالضواحي الشرقية للعاصمة طرابلس، معتبرة إياها اعتداءً خطيرًا على مؤسسة أمنية سيادية.

من جهتها، نددت وزارة العدل الليبية، التي تتبع لها الشرطة القضائية، في بيان بـ”الاعتداء الجبان”، مؤكدة أن إصابة اللواء المبروك وُصفت بالطفيفة ولا تشكل خطرًا على حياته.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في التصدي لأي اعتداء يستهدف موظفيها أو المنتسبين إلى الهياكل التابعة لها، مؤكدة مواصلة أداء واجبها الوطني في حماية الأمن العام وصون هيبة الدولة.

كما استنكرت هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وضرب مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن استهداف مسؤولين أثناء أداء مهامهم يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون.

وتضطلع الشرطة القضائية في ليبيا بمهمة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، إلى جانب تأمين المحاكم والمؤسسات السجنية.

وأكدت الجهات الأمنية أن “هذه الاعتداءات تشكل مساسًا مباشرًا بسلطة الدولة ومؤسساتها، وتستهدف تقويض الأمن والنظام العام”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

579
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

337
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
335
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
312
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية
306
الأخبار

رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الفيضانات و يُسدي تعليماته بتكثيف عمليات البحث عن البحارة المفقودين [فيديو]
303
الأخبار

عودة الدروس إلى المؤسسات التربوية في ولاية جندوبة
297
الأخبار

ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس
292
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس الكبرى: الحماية المدنية تجنّب سيدي بوسعيد كارثة محققة !
289
أخر الأخبار

بمُشاركة الحرس البحري والجيش الوطني: تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين (صور+فيديو)
288
الأخبار

بلديات نابل والحمامات تتدخل لإزالة مخلفات الفيضانات وعودة الحركة المرورية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى