ليبيا: محاولة اغتيال رئيس الشرطة القضائية برصاص مجهولين في طرابلس

أُصيب رئيس الشرطة القضائية في طرابلس، اللواء فرج جمعة المبروك، يوم الخميس، برصاص مسلحين مجهولين، وفق ما أفادت به مصادر رسمية ليبية.

وأدانت الشرطة القضائية حادثة إطلاق النار التي استهدفت المبروك أمام مركز الإصلاح والتأهيل بالجديدة في منطقة تاجوراء، بالضواحي الشرقية للعاصمة طرابلس، معتبرة إياها اعتداءً خطيرًا على مؤسسة أمنية سيادية.

من جهتها، نددت وزارة العدل الليبية، التي تتبع لها الشرطة القضائية، في بيان بـ”الاعتداء الجبان”، مؤكدة أن إصابة اللواء المبروك وُصفت بالطفيفة ولا تشكل خطرًا على حياته.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في التصدي لأي اعتداء يستهدف موظفيها أو المنتسبين إلى الهياكل التابعة لها، مؤكدة مواصلة أداء واجبها الوطني في حماية الأمن العام وصون هيبة الدولة.

كما استنكرت هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وضرب مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن استهداف مسؤولين أثناء أداء مهامهم يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون.

وتضطلع الشرطة القضائية في ليبيا بمهمة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، إلى جانب تأمين المحاكم والمؤسسات السجنية.

وأكدت الجهات الأمنية أن “هذه الاعتداءات تشكل مساسًا مباشرًا بسلطة الدولة ومؤسساتها، وتستهدف تقويض الأمن والنظام العام”.

