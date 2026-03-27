Français
Anglais
العربية
الأخبار

ليبيـا: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون لاستكشاف إمكانيات بحرية واعدة ومعـدلات الإنتـاج فـي حـوض غـدامـس تفـوق 2000 برميـل يوميـاً

فـي ليبيـا أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون لإجراء دراسة فنية متكاملة للمنطقة البحرية 146 NC. وأكد رئيس المؤسسة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة نحو استكشاف إمكانيات بحرية واعدة، مشيرًا إلى أن المنطقة 146 NC تُعد من المناطق غير المستكشفة التي تحمل مؤشرات جيولوجية مشجعة قد تسهم في اكتشافات نوعية تعزز الاحتياطي الوطني.

وأضاف أن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق فني، بل هي رسالة ثقة في البيئة الاستثمارية الليبية، ودليل على عودة الشركات الكبرى للعمل واستكشاف الفرص الواعدة في ليبيـا لافتاً إلى أنها خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز مكانة ليبيا في سوق الطاقة العالمي.

و أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز  أن البئـر الاستكشـافـي B1-NC216A، الواقـع ضمـن القطعـة NC216 بحـوض غـدامـس غـرب ليبيـا،حقـق  نتائـج متميـزة وغيـر مسبوقـة، حيـث تجـاوزت معـدلات الإنتـاج التوقعـات، مسجـلاً تدفقـاً يفـوق 2000 برميـل يوميـاً، مـا يؤكـد وجـود مكامـن ذات جـدوى إنتاجيـة عاليـة ويفتـح آفـاقـاً واعـدة لتطويـر المنطقـة.

وحيـث يجـري حاليـاً التحضيـر لحفـر البئـر الثالـث خـلال الأيـام القادمـة، والـذي مـن المتوقـع أن يسهـم فـي رفـع معـدلات الإنتـاج إلـى أكثـر مـن 4000 برميـل يوميـاً، بمـا يعـزز مـن القيمـة الاقتصاديـة للقطعـة ويدعـم خطـط التطويـر المستقبليـة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى