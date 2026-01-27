Français
ليفربول مهدّد برحيل نجمه

ليفربول مهدّد برحيل نجمه

يبدو أن لاعب وسط ليفربول كيرتس جونز، بات مطلبا لعدد من أندية الدوري الإنقليزي، مع قرب انتهاء عقده و عدم تحرك ليفربول للتجديد.

و وفقًا لتقارير صحفية، فإن جونز (24 عامًا) قد يكون في طريقه إلى مغادرة النادي قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، حيث يتابعه عن كثب أحد أندية الدوري الإنقليزي الممتاز.

و شارك جونز في 46 مباراة الموسم الماضي و ساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنقليزي.

لكن في الموسم الحالي، بدأ في 9 من آخر 12 مباراة بجميع المسابقات.

رغم ذلك، لم يحصل جونز بعد على عقد طويل الأمد، إذ يتبقى له 18 شهرًا فقط في عقده الحالي، ما أثار اهتمام عدة أندية.

و من أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الإنقليزي، نادي توتنهام هوتسبير، الذي حاول التعاقد معه سابقا، لكنه في النهاية ضم كونور جالاجر من أتلتيكو مدريد.

كما دخل تشيلسي على الخط مؤخرًا، حيث يتابع وضع اللاعب عن قرب، خاصة مع حاجته إلى متوسّط ميدان يملك خبرة في البريميرليغ، في ظل اعتماد الفريق على إنزو فرنانديز و مويسيس كايسيدو و أندري سانتوس فقط في هذا المركز.

