ليفربول يجدّد عقد أحد أبرز ركائزه

أعلن نادي ليفربول حامل لقب البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم عن تجديد عقد لاعب وسطه ريان غرافنبيرش.

و قدم الدولي الهولندي الشاب، صاحب الـ 23 عاما، مستوى مميزا منذ انضمامه لصفوف “الريدز” قادما من بايرن ميونيخ الألماني في عام 2023.

و جاء في البيان الرسمي لليفربول: “مدد غرافنبيرش تعاقده ليستمر مع النادي لعدة مواسم”.

و بينما كان عقده السابق سينتهي في 2028، كشفت شبكة “سكاي سبورتس” أن التمديد الجديد سيبقي الهولندي في “آنفيلد” حتى عام 2032.

و خلال مسيرته مع النادي الإنقليزي، سجل غرافنبيرش 8 أهداف و صنع 12، في 123 مباراة خاضها في جميع المنافسات.

