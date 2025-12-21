ليفربول يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت تقارير صحفية أن السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الإنقليزي سيغيب عن صفوف الفريق لمدة 3 أسابيع، بعد الإصابة التى تعرض لها أمام توتنهام.

و تعرض السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم الريدز لإصابة قوية في مباراة فريقي توتنهام ضد ليفربول على ملعب الأول التى انتهت بفوز الريدز 2 – 1 ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الإنقليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-26.

و سقط إيزاك لحظة تسجيله هدف ليفربول الأول ضد توتنهام في الدقيقة 56 من عمر اللقاء ليتم الدفع باللاعب فريمبونغ بالدقيقة 59.

