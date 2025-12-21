Français
Anglais
العربية
الأخبار

ليفربول يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه

ليفربول يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه

كشفت تقارير صحفية أن السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الإنقليزي سيغيب عن صفوف الفريق لمدة 3 أسابيع، بعد الإصابة التى تعرض لها أمام توتنهام.

و تعرض السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم الريدز لإصابة قوية في مباراة فريقي توتنهام ضد ليفربول على ملعب الأول التى انتهت بفوز الريدز 2 – 1 ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الإنقليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-26.

و سقط إيزاك لحظة تسجيله هدف ليفربول الأول ضد توتنهام في الدقيقة 56 من عمر اللقاء ليتم الدفع باللاعب فريمبونغ بالدقيقة 59.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

592
الأخبار

باجة تحتضن الدورة الخامسة لمهرجان” فاقا” الوطني للموسيقى التونسية [فيديو]

433
اقتصاد وأعمال

بعد الجزائري الذي هزم أمازون… العبقري الذي تفوّق على “OpenAI” و غوغل
272
اقتصاد وأعمال

بلدية تونس تُخصّص حوالي 12 مليون دينار لتجسيم المشاريع الجديدة سنة 2026
261
الأخبار

بعثة المنتخب التونسي تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا
259
الأخبار

إيران: إعدام رجل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
257
الأخبار

علي العابدي : “تربّص المنتخب الوطني مهم جدا خاصة من الناحية البدنية” (فيديو)
241
الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها
235
الأخبار

أسّانج كان على شفا السجن المؤبد في عهد بايدن… و اليوم يهاجم خصمًا من العيار الثقيل : ترامب
230
الأخبار

كأس الأمم الإفريقية: ستة أرقام قياسية تاريخية صنعت مجد البطولة
225
الأخبار

بعثة المنتخب الجزائري تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى