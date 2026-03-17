ليفربول يسجل أسوأ عدد نقاط في الدوري الإنقليزي منذ 10 أعوام

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

واصل فريق ليفربول، بقيادة المدير الفني أرني سلوت، موسم 2025-2026 بأداء متذبذب، بعد سقوطه مجددًا في فخ التعادل أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنقليزي الممتاز.

و خلال الفترة من أفريل 2025 وحتى الآن، خاض ليفربول 38 مباراة بالبريميرليغ ، حقق خلالها 17 فوزًا و تعثر في 21 مباراة (12 هزيمة و 9 تعادلات)، بمعدل 1.58 نقطة لكل مباراة، وهي أسوأ حصيلة نقاط للفريق منذ موسم 2015-2016.

استقبل الفريق هذا الموسم 8 أهداف في الدقيقة 90 وما بعدها، وهو أكبر عدد من الأهداف يتلقاها ليفربول في موسم واحد بمسابقة الدوري الإنقليزي، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 7 أهداف في موسم 2010-2011.

و في عام 2026، خاض ليفربول 12 مباراة بالبريميرليغ، حقق خلالها 4 انتصارات، و 5 تعادلات، وتلقى 3 خسائر، أي أنه تعثر في 8 مباريات من أصل 12. كما عانى الفريق على ملعبه آنفيلد، حيث خاض 15 مباراة و استقبل 7 تعثرات.

و بشكل عام، حقق حامل اللقب هذا الموسم 14 فوزًا من أصل 30 مباراة، مقابل 16 تعثرًا (9 هزائم و7 تعادلات)، ليؤكد الفريق استمرار أزمته التهديفية و النتائج السلبية في الموسم الحالي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



