الأخبار

ليفربول يضع شرطا للموافقة على رحيل محمد صلاح

ذكرت صفحة Wilson Cox المختصة بأخبار نادي ليفربول أن احتمالات مغادرة النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق تزداد هذا الصيف، في ظل رغبة النادي في الاستفادة من أي عرض مالي مغرٍ.

و أفاجت المصادر إن ليفربول مستعد لقبول أي عرض يفوق 55 مليون جنيه إسترليني مقابل الموافقة على انتقال محمد صلاح إلى الأندية الراغبة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في وقت يبدو فيه «الملك المصري» منفتحًا على فكرة الرحيل، خاصة مع اهتمام واضح من أندية الدوري السعودي للمحترفين بضمه.

و قد تصاعدت التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، وسط تقارير تشير إلى احتمال رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، علماً بأن عقد اللاعب مع بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنقليزي الممتاز ينتهي في 2027.

و ذكر موقع “فوتبول إنسايدر” أن ليفربول قد يكون توصل بالفعل إلى اتفاق مع محمد صلاح يسمح له بمغادرة النادي في الصيف، بعد موسم مضطرب لم يظهر خلاله اللاعب بمستواه المعتاد في أنفيلد.

و أضاف الموقع أن عدة أندية في الدوري السعودي للمحترفين أبدت رغبتها في ضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، على الرغم من رفضه عروضا مماثلة العام الماضي لتجديد عقده مع ليفربول.

و أوضح الموقع نقلاً عن مصادر أن الأداء الحالي للجناح المصري لم يرتقَ إلى المستوى الذي اعتاد عليه المشجعون، حيث تراجعت معدلات أهدافه و تأثيره في المباريات مقارنة بالمواسم السابقة.

و اختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه الفترة قد تكون مناسبة لإنهاء فترة محمد صلاح مع ليفربول بشكل أبكر مما كان متوقعًا، في ظل رغبة الطرفين في الوصول إلى حل مرضٍ قبل انطلاق الموسم المقبل.

