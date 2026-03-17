Français
Anglais
العربية
تونس

ليلة القدر: لماذا بقي موعدها سراً؟ والفرصة لا تزال قائمة بعد ليلة 27 [فيديو]

مع انقضاء ليلة السابع والعشرين من رمضان، التي يرجّحها كثير من العلماء لكونها ليلة القدر، يطرح العديد من المسلمين سؤالاً مهماً: هل انتهت فرصة إدراك هذه الليلة المباركة؟

في هذا السياق، أوضح الشيخ عبد الحفيظ القادري أن تحديد ليلة القدر بشكل قاطع لم يثبت، رغم ترجيح بعض العلماء لليلة 27، مؤكداً أن موعدها الحقيقي لم يُكشف عمداً.

وبيّن أن الحكمة من إخفاء هذه الليلة تكمن في حثّ المسلمين على الاجتهاد في العبادة طوال العشر الأواخر من رمضان، وعدم الاقتصار على ليلة واحدة فقط.

وأشار إلى أن السنة النبوية تدعو إلى تحرّي ليلة القدر في الليالي الوترية، وهي: 21 و23 و25 و27 و29، ما يعني أن الفرصة لا تزال قائمة حتى بعد مرور ليلة 27.

ودعا القادري إلى مواصلة الصلاة والذكر والدعاء والأعمال الصالحة، باعتبار أن هذه الليلة المباركة تمثل فرصة عظيمة لنيل المغفرة والرحمة.

وتبقى ليلة القدر، كما يؤكد العلماء، رحلة إيمانية تقوم على الاجتهاد والصبر، حيث قد تكون أي ليلة من الليالي المتبقية هي ليلة البركة التي تعادل في فضلها ألف شهر.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى