ليلة تمرير قانون تشغيل من طالت بطالتهم: تحذير من تعطّل القوانين الاجتماعية.. و”الحسم” بيد الرئيس (فيديو)

أكد عضو مجلس نواب الشعب،ثامر مزهود عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، ثقته بأن يتم غدا الثلاثاء المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

وأشار مزهود، الى أن هناك أغلبية برلمانية كافية لتمرير هذا القانون خلال الجلسة العامة موضحا “أنا متأكد بأنه سيقع تمريره باعتباره يمثل مسألة مبدئية وله من الشرعية والمشروعية ما جعل الجميع يتبناه”.

وحذّر محدثنا في المقابل من أن المصادقة على هذا القانون لا تعني بأنه سيتم آليا تنزيل الأوامر الترتيبية اللازمة لتنفيذه فعليا موضحا “الاشكال الذي نبهنا منه منذ انطلقنا في دراسة هذا المقترح صلب لجنة النخطيط الاستراتيجي وأصرينا بموجه على دعوة الوظيفة التنفيذية حتى لا نقع في إشكالية عدم تنزيل الأوامر الترتيبية..لدينا مخاوف خاصة بالنظر لعدم انخراط الوظيفة التنفيذية في دراسة هذا المقترح ما يوحي بعدم وجود استعداد حكومي لتنفيذه على أرض الواقع”.

وشدّد مزهود على أن مسار إنفاذ قانون تشغيل من طالت بطالتهم مرتبط بالوظيفية التنفيذية باعتبار اصدار النصوص الترتيبية والأوامر التطبيقية هي بيد الحكومة ورئيس الجمهورية مضيفا “ونحن ندعو رئيس الدولة الى تجسيد الشعار الذي يرفعه وانحيازه الى أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل من خلال إيجاد التمويلات اللازمة لتنفيذ هذا القانون والتسريع بإصدار النصوص الترتيبية والأوامر التطبيقية اللازمة”.

وذكّر النائب بأن إستحقاق تشغيل من طالت بطالتهم هو مسار انطلق منذ 2008 خلال أحداث الحوض المنجمي مرورا بتقديمه خلال سنة 2020 وتبنته مختلف الكتل في البرلمان المنحل وصولا اليوم الى تقديمه كمقترح قانون لتمريره في البرلمان الحالي.

 

