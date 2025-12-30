Français
Anglais
العربية
الأخبار

ليلة رأس السنة: مفاجآت جوية في الانتظار؟

أفاد الخبير في الأرصاد الجوية والأستاذ المحاضر في الجغرافيا عامر بحبة، في تصريح لـتونس الرقمية، أن الطقس في تونس يبقى مستقرًا بصفة عامة خلال هذه الفترة.

غير أنّ تغيّرًا ملحوظًا يُنتظر مساء اليوم وغدًا الأربعاء، وسيكون محدود التأثير أساسًا على السواحل الشمالية، في حين لا تشمل التقلبات مناطق الجنوب. ومن المنتظر تسجيل أمطار ضعيفة خاصة بكل من طبرقة و عين دراهم و بني مطير و سجنان.

وخلال النهار، يكون الطقس قليل السحب مع فترات مشمسة محدودة، على أن تُسجَّل انخفاضات في درجات الحرارة ليلًا.

وأشار الخبير إلى إمكانية حدوث تغيّر جوي جديد في نهاية الأسبوع أو مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكّدًا أن هذه التوقعات تبقى قيد التحيين. ومن المرجّح أن تكون المناطق الشمالية الأكثر تأثرًا بهذه التطورات المحتملة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

863
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

412
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
391
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
362
الأخبار

الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]
342
اقتصاد وأعمال

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس
329
الأخبار

بدايةً من 1 جانفي 2026 : إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية
300
الأخبار

سامي الطرابلسي : مباراة تنزانيا تكتسي أهمية كبيرة (فيديو)
294
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)
289
اقتصاد وأعمال

ETC تفتح قاعة عرضها الجديدة في حمام- سوسة
287
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025 – سامي الطرابلسي: “ليست لدي أي مشاكل شخصية مع أي لاعب” (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى