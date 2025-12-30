ليلة رأس السنة: مفاجآت جوية في الانتظار؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد الخبير في الأرصاد الجوية والأستاذ المحاضر في الجغرافيا عامر بحبة، في تصريح لـتونس الرقمية، أن الطقس في تونس يبقى مستقرًا بصفة عامة خلال هذه الفترة.

غير أنّ تغيّرًا ملحوظًا يُنتظر مساء اليوم وغدًا الأربعاء، وسيكون محدود التأثير أساسًا على السواحل الشمالية، في حين لا تشمل التقلبات مناطق الجنوب. ومن المنتظر تسجيل أمطار ضعيفة خاصة بكل من طبرقة و عين دراهم و بني مطير و سجنان.

وخلال النهار، يكون الطقس قليل السحب مع فترات مشمسة محدودة، على أن تُسجَّل انخفاضات في درجات الحرارة ليلًا.

وأشار الخبير إلى إمكانية حدوث تغيّر جوي جديد في نهاية الأسبوع أو مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكّدًا أن هذه التوقعات تبقى قيد التحيين. ومن المرجّح أن تكون المناطق الشمالية الأكثر تأثرًا بهذه التطورات المحتملة.

