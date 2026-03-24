ليلة عقد المؤتمر..هيئة إدارية وطنية أخيرة برئاسة الطبوبي

تنعقد مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، بمقر النزل الذي سيحتضن مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة المنستير، أشغال الهيئة الإدارية الوطنية برئاسة الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي وفق ما اعلن عنه موقع الشعب نيوز الناطق باسم المنظمة الشغلية.

استكمال الترتيبات النهائية للمؤتمر

ويخصص هذا الاجتماع للنظر في آخر الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر، الذي من المنتظر أن تنطلق أشغاله يوم الأربعاء 25 مارس 2026، في ظل استعدادات مكثفة لضمان حسن سيره.

بحث سبل إنجاح الحدث النقابي

كما ستتدارس الهيئة الإدارية الوطنية جملة من النقاط المرتبطة بالجوانب التنظيمية واللوجستية، إلى جانب بحث الآليات الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق النقابي البارز، الذي يكتسي أهمية خاصة على الساحة الوطنية.

ويعقد الاتحاد العام التونسي للشغل مؤتمره العام أيام 25 و26 و 27 مارس 2026 بالمنستير.

