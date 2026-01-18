Français
الأخبار

مأساة على السكك الحديدية في إسبانيا : عشرة قتلى في حادث خروج قطار فائق السرعة عن مساره

وقع الحادث في بلدة أداموث، التابعة لمقاطعة قرطبة. إذ خرج قطار فائق السرعة كان متجهًا إلى مدريد عن مساره واصطدم بقطار ثانٍ تابع لشركة «رينفي».

أعلنت فرق الطوارئ أن قطارًا إسبانيًا فائق السرعة خرج عن مساره، يوم الأحد، في بلدة أداموث بمقاطعة قرطبة في إقليم الأندلس. وأسفر الحادث، وفق حصيلة رسمية أخيرة، عن سقوط عشرة قتلى وإصابة 100 شخص، من بينهم خمسة وعشرون في حالة خطيرة.

و أفادت مؤسسة «أديف» (Adif)، وهي الهيئة العمومية المشرفة على إدارة شبكة السكك الحديدية الإسبانية، في منشور على منصة «إكس» عند الساعة 20:13، بخروج القطار فائق السرعة «إيريو» رقم 6189 عن مساره، بعد انطلاقه من مدينة مالقة في الساعة 18:40، وكان من المقرر أن يصل إلى محطة «أتوتشا» في مدريد.

و على مستوى بلدة أداموث، خرج القطار عن السكة واصطدم بالعربتين السابعة والثامنة من قطار آخر كان يسير على السكة المقابلة، قادمًا من مدريد ومتجهًا إلى هويلفا. وأضافت «أديف» أن «هذا القطار بدوره خرج عن مساره». وقد جرى إجلاء جميع الركاب من القطارين.

من جهتها، أعلنت مصالح الطوارئ في إقليم الأندلس، عبر منصة «إكس»، أنه «خلال حادث الخروج عن السكة والاصطدام في أداموث»، التابعة لمقاطعة قرطبة، «سُجل وجود مصابين»، حيث وقع الحادث.

