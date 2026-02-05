مأساة في قابس: وفاة زوجين في حريق اندلع بمنزلهما بمنطقة الميدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية قابس، اليوم الخميس، وفاة زوجين إثر اندلاع حريق داخل منزلهما الكائن بمنطقة “الميدة” التابعة لمعتمدية وذرف.

وأضاف المصدر ذاته أنّ وحدات الإطفاء تحوّلت على عين المكان فور تلقي البلاغ، وتمكّنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، مع منع امتداده إلى المحيط القريب والمنازل المجاورة.

ولا تزال أسباب الحادث وملابساته غير معروفة إلى حد الآن، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث. وقد تم فتح تحقيق لتحديد الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق والكشف عن تفاصيل هذه الفاجعة.

