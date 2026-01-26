مأساة في قبلي: وفاة تلميذ وإصابات خطيرة لثلاثة آخرين في حادث مرور

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

توفّي ظهر اليوم تلميذ يبلغ من العمر 13 سنة، أصيل منطقة تلمين من معتمدية قبلي الشمالية، يدرس بإحدى المدارس الإعدادية بالجهة، متأثّرًا بإصاباته البليغة جرّاء حادث مرور.

وبحسب المعطيات الأوّلية، تمثّل الحادث في اصطدام عنيف بين درّاجتين ناريتين، كانت إحداهما تقلّ الضحية وتلميذًا آخر. وأسفر الحادث عن وفاة سائق الدراجة الأولى، وهو تلميذ يدرس بالسنة السابعة أساسي، فيما أُصيب ثلاثة تلاميذ آخرين بجروح وُصفت بالخطيرة.

وقد تمّ نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي بقبلي لتلقّي الإسعافات والعلاج اللازمين، في حين تمّ فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

