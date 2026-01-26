Français
مأساة في قبلي: وفاة تلميذ وإصابات خطيرة لثلاثة آخرين في حادث مرور

توفّي ظهر اليوم تلميذ يبلغ من العمر 13 سنة، أصيل منطقة تلمين من معتمدية قبلي الشمالية، يدرس بإحدى المدارس الإعدادية بالجهة، متأثّرًا بإصاباته البليغة جرّاء حادث مرور.

وبحسب المعطيات الأوّلية، تمثّل الحادث في اصطدام عنيف بين درّاجتين ناريتين، كانت إحداهما تقلّ الضحية وتلميذًا آخر. وأسفر الحادث عن وفاة سائق الدراجة الأولى، وهو تلميذ يدرس بالسنة السابعة أساسي، فيما أُصيب ثلاثة تلاميذ آخرين بجروح وُصفت بالخطيرة.

وقد تمّ نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي بقبلي لتلقّي الإسعافات والعلاج اللازمين، في حين تمّ فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

