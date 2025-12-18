مؤسسة أورنج تونس تجدّد حملتها التضامنية “دفّيني” بالشراكة مع جمعية “طفل وابتسامات” بالمدرسة الابتدائية القصر الأحمر من معتمدية نبر بولاية الكاف.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

للسنة الرابعة عشرة على التوالي وبالشراكة مع جمعية طفل وابتسامات Un enfant, des sourires، نظّمت مؤسسة أورنج تونس حملتها السنوية التضامنية “دفّيني” لفائدة 106 تلميذ بالمدرسة الابتدائية القصر الأحمر من معتمدية نبر بولاية الكاف.

وبالتعاون مع وزارة التربية والسلطات الجهوية والمحلية، قام موظفو أورنج تونس المتطوعون وأعضاء جمعية “طفل وابتسامات“ يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، بتوزيع ملابس شتوية جديدة لفائدة التلاميذ حيث تحصّل خلالها كلّ تلميذ من تلاميذ المدرسة الابتدائية “القصر الأحمر” على هدية متكاملة تحتوي على أحذية، معطف شتوي وملابس ولوازم شتوية وعديد المفاجآت الأخرى التي تمّ إعدادها لفائدتهم في إطار رسم البهجة والفرحة على وجوه الأطفال الصغار.

وتهدف هذه المبادرة الخيرية والإنسانية، التي أصبحت اليوم تمثّل جزءًا لا يتجزأ من العمل التطوعي المستدام إلى تحسين ظروف الحياة للأطفال وعائلاتهم.

وقد كانت اللقاءات بين التلاميذ وموظفي أورنج تونس المتطوعين وأعضاء جمعية “طفل وابتسامات” فرصة متميّزة لعيش لحظات من الفرح والمشاركة الإنسانية تخللتها عروض تنشيطية متنوّعة للأطفال.

وللتذكير فإنّ الهدف العام من حملة “دفّيني” لم يتغير منذ انطلاقتها ويتمثّل في مكافحة ظاهرة التسرّب المدرسي والحدّ من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة ودعم التلاميذ في المناطق الداخلية النائية وضمان تكافؤ الفرص.

وتؤكّد النسخة الرابعة عشرة من الحملة التضامنية إلتزام مؤسسة أورنج تونس وشركائها بتوفير مستقبل أفضل للأطفال في تونس وذلك في إطار تعاون مشترك طويل الأمد.

وفي هذا الإطار نشكر جميع المتطوعين من العاملين في أورنج تونس وأعضاء جمعية “طفل وابتسامات”، وكذلك شركاؤنا الذين ساهموا في نجاح هذه المبادرة التضامنية، كما نتوجه بالشكر للأطفال وعائلاتهم على حفاوة الاستقبال والابتسامات والفرحة التي ارتسمت على محياهم والتي جعلت من كلّ نسخة من حملة “دفّيني” لحظة لا تُنسى للجميع!

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



