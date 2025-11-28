Français
مؤسسة صينية تعتزم إحداث وحدة جديدة لإنتاج بطاريات الليثيوم في تونس

أعرب وفد عن المؤسسة الصينية YJC Power المختصة في تصنيع منظومات تخزين الطاقة خلال اجتماع مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب الجمعة 28 نوفمبر الجاري بمقر الوزارة، اعتزامه إحداث وحدة صناعية مختصّة في إنتاج بطاريات الليثيوم الموجّهة للسوق المحلية والاقليمية وذلك بالشراكة مع مستثمر تونسي.

ويندرج هذا المشروع في إطار دعم الإنتاج المحلي للبطاريات والأنظمة الإلكترونية بهدف دعم التنقل الكهربائي من خلال تطوير تقنيات تخزين الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأشاد الوفد الصيني بمقومات البنية التحتية الصناعية الوطنية والكفاءات البشرية المحلية مشيرا إلى مكانة تونس كموقع استراتيجي للتصنيع والابتكار وبوابة عبور نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية.

المؤسسة الصينية  YJC Power  تأسست سنة 2016 وهي مختصة في تقديم حلول ذكية في قطاع الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة متعددة الاستعمالات.

