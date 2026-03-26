Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

مؤسسة صينية ناشطة في الطاقة والبنية التحتية والنقل تعرب عن رغبتها في توسيع استثماراتها في تونس

أفادت سفارة تونس بالصّين أنه في إطار الدّفع بالدبلُوماسيّة الاقتصاديّة والعمل على تشجيع استقطاب الاستثمارات الصينية إلى تونس، إستقبل عادل العربي، سفير الجمهورية التونسية بالصّين، مرفُوقاً بعبد الخالق الذكار، الدبلُوماسي المُكلّف بملف التعاون الاقتصادي والتّجاري، بتاريخ 26 مارس 2026 ,السيد Xu Dedui, المُدير العام لمكتب شمال إفريقيا لمؤسسة POWERCHINA  الصينية الناشطة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل .

ووفق تدوينةٍ لسفارة  تونس بالصّين،  استعرض المستثمر الصيني خلال هذا اللقاء جملة المشاريع التي نفّذتها مؤسسته في تونس مُعبّراً عن الاهتمام بمزيد توسيع نشاطاتها لتشمل عدداً من المجالات الحيوية ذات الأولويّة بالنسبة لبلادنا والتي تتقاطع مع مجال اختصاص  شركة POWERCHINA على غرار البنية التحتية والطاقة والمياه.

ومن جهته، ثمّن رئيس البعثة التعاون القائم بين تونس والمؤسسة الصينية، مُنوّهاً بالحركية المتميزة للعلاقات الثنائية بين البلديْن ومُذكّراً بجملة الحوافز التي تمنحها بلادنا لفائدة المُسثمرين الأجانب ومن بينهم الصّينيّين الراغبين في بعث أو توسيع مشاريعهم بتونس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى