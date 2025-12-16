Français
مؤسسة فداء: 3000 منتفع مع مطلع 2026 وتحويلات مالية بـ5.5 مليون دينار

يبلغ عدد المنتفعين بخدمات مؤسسة فداء حاليًا نحو 2900 مستفيد، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 3000 منتفع مع بداية سنة 2026، وفق ما أكده رئيس المؤسسة أحمد جعفر، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة عشرة للثورة التونسية.

وأوضح جعفر أنه تم إلى حد الآن صرف اعتمادات مالية بقيمة 5.5 مليون دينار في شكل تحويلات مباشرة لفائدة المنتفعين، في إطار دعمهم اجتماعيًا وتحسين ظروفهم المعيشية، مشددًا على التزام المؤسسة بمواصلة الإحاطة بمختلف الفئات المشمولة بخدماتها.

سجل وطني لشهداء الثورة لحفظ الذاكرة الوطنية

وأعلن رئيس مؤسسة فداء عن إصدار السجل الوطني لشهداء الثورة، والذي سيكون مرجعًا توثيقيًا رسميًا يهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية وتثمين تضحيات شهداء الثورة، وضمان توثيق حقوقهم بشكل مؤسساتي.

اتفاقيات لدعم الإدماج الاقتصادي والتغطية الصحية

وفي سياق دعم الإدماج الاقتصادي، أفاد أحمد جعفر بأنه سيتم توقيع اتفاقيات شراكة بين مؤسسة فداء وكل من البنك التونسي ووزارة التشغيل والتكوين المهني، بهدف فتح آفاق اقتصادية جديدة وتمكين المنتفعين من إعادة الاندماج في الحياة النشيطة والاقتصادية.

كما سيتم توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة لإعداد بطاقات علاج خاصة وإرساء منظومة صحية مخصصة لجرحى الثورة وعائلاتهم، إضافة إلى عائلات ضحايا الاعتداءات الإرهابية، وذلك داخل المستشفيات العمومية.

توسيع دائرة الحقوق والمنافع

وأشار جعفر إلى أنه تم توسيع مجال الحقوق والمنافع عبر إقرار إضافة فئات جديدة من المنتفعين، من بينهم أرامل وأبناء جرحى الثورة أو مصابي الاعتداءات الإرهابية المتوفين، وكذلك المصابون باعتداءات إرهابية الذين تبلغ نسبة العجز لديهم 50% أو أكثر.

كما تم إسناد جرايات شهرية لفائدة أصول وأرامل وأبناء جرحى الثورة المتوفين، إلى جانب توسيع مجال الإحاطة الصحية ليشمل المنتفعين الذين يمارسون نشاطًا مهنيًا بمقابل، وكذلك عائلات الجرحى غير المشمولين بالتغطية الصحية.

ويستفيد منظورو مؤسسة فداء أيضًا من الإعفاء من المعاليم الديوانية عند توريد سيارة، إضافة إلى جملة من الامتيازات الاجتماعية الأخرى، في إطار الاعتراف بتضحياتهم ودعم اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

