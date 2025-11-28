مؤسّسة صينية تعتزم إحداث وحدة جديدة لإنتاج بطاريات اللّيثيوم في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، بوفد عن المؤسسة الصينية YJC Power المختصة في تصنيع منظومات تخزين الطاقة وذلك بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان وثلة من الإطارات العليا للوزارة وعدد من المؤسسات تحت الإشراف.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة أعرب خلالها المستثمر الصيني اعتزامه إحداث وحدة صناعية مختصّة في إنتاج بطاريات الليثيوم الموجّهة للسوق المحلية والاقليمية وذلك بالشراكة مع مستثمر تونسي.

ويندرج هذا المشروع في إطار دعم الإنتاج المحلي للبطاريات والأنظمة الإلكترونية بهدف دعم التنقل الكهربائي من خلال تطوير تقنيات تخزين الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأشاد الوفد الصيني بمقومات البنية التحتية الصناعية الوطنية والكفاءات البشرية المحلية، مشيرا إلى مكانة تونس كموقع استراتيجي للتصنيع والابتكار وبوابة عبور نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية.

يشار إلى أنّ المؤسسة الصينية YJC Power تأسست سنة 2016 وهي مختصة في تقديم حلول ذكية في قطاع الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة متعددة الاستعمالات.

