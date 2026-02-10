مؤشرات النقديات خلال 2025 : قرابة 6 ملايين بطاقة بنكية في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يؤكد نشاط النقدية الإلكترونية في تونس خلال سنة 2025 انتقالًا متواصلًا في هذا القطاع: مزيد من البطاقات، مزيد من العمليات، ومبالغ في ارتفاع، مقابل استقرار عدد الشبابيك و الموزعات الآلية (DAB/GAB)، مع استمرار هيمنة السحب على مستوى القيم المتداولة.

وفق حصيلة سنة 2025 لعمليات الدفع في تونس، بلغ عدد البطاقات البنكية المتداولة 8515 ألفًا في 2025، أي نحو 5,85 ملايين بطاقة، مقابل مستوى يُقدَّر بنحو 5,49 ملايين بطاقة في 31 ديسمبر 2024. وتمثّل هذه الزيادة بنسبة +6,6% ارتفاعًا بنحو 362 ألف بطاقة.

في المقابل، استقرّ عدد الشبابيك و الموزعات الألية (DAB/GAB) المُسجّلة في 2025 عند 3300، مسجّلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,2% مقارنة بـ2024، أي ما يعادل انخفاضًا بنحو 7 أجهزة (مستوى 2024 يُقدَّر بنحو 3307).

ويعكس ارتفاع عدد البطاقات، بالتزامن مع ركود عدد الصرّافات الآلية، زيادة تلقائية في نسبة البطاقات لكل موزع آلي. إذ انتقلت هذه النسبة من نحو 660 1 بطاقة لكل موزع آلي في نهاية 2024 إلى قرابة 773 1في 2025، أي بزيادة تُقدَّر بنحو 6,8%. وقد يشير هذا الفارق إلى طلب أعلى على نقاط السحب، أو إلى انتقال تدريجي نحو المدفوعات الإلكترونية.

وبلغ الحجم الإجمالي للعمليات 164,8 مليون عملية، بزيادة قدرها 8,9% مقارنة بسنة 2024. وفي موازاة ذلك، ارتفعت المبالغ المعالجة إلى 498 29 مليون دينار، مسجلة نموًا أقوى بنسبة 12,3%، بما يوحي بأن قيمة المبالغ المتبادلة تنمو بوتيرة أسرع من عدد العمليات.

وتُظهر حصيلة المدفوعات توزيعًا متباينًا بين الدفع والسحب. إذ تمثل عمليات الدفع 40% من حجم العمليات، لكنها لا تتجاوز 25% من إجمالي المبالغ. ويظلّ السحب النقدي مهيمنًا من حيث القيمة، بما يؤكد استمرار الاعتماد الواسع على النقد.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



