مؤشرات بورصة تونس ترتفع في شهر نوفمبر رغم تراجع حجم التداول

حسب النشرة الشهرية لبورصة تونس أقفل مؤشّر توناندكس شهر نوفمير عند النقطة 13171,35 مسجّلا تطوّرا بنسبة %4,50 بعد أن شهد ارتفاعا بنسبة %1,61 خلال شهر أكتوبر 2025. ومنذ بداية السنة، بلغت أرباحه بنسبة %32,33 مقابل ارتفاع بنسبة %12,74 خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

وقد شهد مؤشّر توناندكس20، ارتفاعا خلال شهر نوفمير بنسبة %4,58 بعد أن حقّق ارتفاعا بنسبة %1,45 خلال الشهر الفارط، ليقفل عند النقطة 5880,37. وتصبح أرباحه منذ بداية السنة في مستوى %34,13 مقابل ارتفاع بنسبة %13,85 خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

ومن جهة أخرى، فقد بلغ حجم التداول بتسعيرة البورصة 324,2 مليون دينار، مسجّلا تراجعا بنسبة %11 مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال الشهر الفارط، ليصبح المعدّل اليومي لحجم التداول في مستوى 16,2 مليون دينار مقابل 16,5 مليون دينار خلال شهر أكتوبر و 11,9 مليون دينار خلال سنة 2025.

