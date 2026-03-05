Français
مؤشر الأسعار في تونس: التضخم يبلغ 5% في فيفري 2026

بلغ معدل التضخم 5% خلال شهر فيفري 2026. ويُفسَّر هذا المعدل أساسًا بتسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة «المواد الغذائية» (6,7% في فيفري 2026 مقابل 5,9% في جانفي 2026). في المقابل، تم تسجيل تباطؤ في نسق ارتفاع الأسعار في مجموعة «الملابس والأحذية» (8,9% في فيفري 2026 مقابل 10% في جانفي 2026).

على أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 6,7%. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة أسعار الفواكه (+17,7%)، ولحوم الضأن (+16,3%)، والسمك الطازج (+14%)، والدواجن (+12,8%). في المقابل، سجلت أسعار الزيوت الغذائية تراجعًا بنسبة 10,3%.

