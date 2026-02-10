مؤشر مُدرَكات الفساد: أقلّ وأكثر الدول فسادًا في العالم سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نشرت منظمة الشفافية الدولية هذا الثلاثاء 10 فيفري 2026، تقريرها بشأن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025. و اشارت المنظمة إلى أن معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تتمكن بعد من التصدي لظاهرة فساد القطاع العام.

بحصولها على 39 نقطة من 100، جاءت تونس في المرتبة 91 عالميًا. ويُظهر تحليل مؤشر مدركات الفساد أن تونس لم تُحسّن نتيجتها مقارنة بسنة 2024، حين سجّلت النتيجة نفسها بـ39 نقطة من 100. وعلى المستوى الإفريقي، حلّت تونس في المرتبة 13، كما تقدّمت بمركز واحد في ترتيب هذا العام مقارنة بترتيب 2024 الذي وضعها في المرتبة 92 عالميًا من بين 182 بلدًا وإقليمًا شملتهم الدراسة.

ويُصنّف مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025، الذي يُرتّب 182 بلدًا وإقليمًا حول العالم بحسب مستوى الفساد المُدرَك في القطاع العام، أنّ الفساد—وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية—لا يزال تهديدًا خطيرًا في جميع مناطق العالم، رغم رصد بعض المؤشرات المحدودة على التقدّم.

وأضافت المنظمة أنّ 13 دولة خفّضت بشكل ملحوظ مستوى الفساد لديها منذ سنة 2012، في حين لم تتمكّن بقية الدول من كبح هذه الظاهرة، إذ ظلّت نتائجها راكدة أو تدهورت خلال الفترة نفسها.

وتراجعت المتوسطات العالمية إلى مستوى قياسي جديد عند 42 نقطة، بينما حصل أكثر من ثلثي البلدان على نتيجة تقلّ عن 50 نقطة. وتتحمّل الشعوب كلفة ذلك، إذ ينعكس الفساد في مستشفيات ناقصة التمويل، ومنشآت حماية من الفيضانات لم تُبنَ قط، ومستقبل أكثر قتامة لآمال الشباب وأحلامهم.

وتصدّرت الدنمارك، من دون بلوغ علامة 100/100، قائمة البلدان الأقل فسادًا في العالم بنتيجة 89/100. وجاءت فنلندا ثانية بنتيجة 88/100، فيما أكملت سنغافورة ثلاثي الصدارة بنتيجة 84/100. في المقابل، احتلّت اليمن وجنوب السودان وفنزويلا والصومال المراتب الأخيرة في الترتيب.

الدول الأقل فسادًا في العالم سنة 2025:

الدنمارك: 89/100

فنلندا: 88/100

سنغافورة: 84/100

نيوزيلندا: 81/100

النرويج: 81/100

السويد: 80/100

سويسرا: 80/100

لوكسمبورغ: 78/100

هولندا: 78/100

ألمانيا: 77/100

آيسلندا: 77/100

الدول الأكثر فسادًا في العالم سنة 2025:

جنوب السودان: 9/100

الصومال: 9/100

فنزويلا: 10/100

اليمن: 13/100

ليبيا: 13/100

إريتريا: 13/100

السودان: 14/100

نيكاراغوا: 14/100

سوريا: 15/100

كوريا الشمالية: 15/100

غينيا الاستوائية: 15/100

ميانمار: 16/100

هايتي: 16/100

أفغانستان: 16/100

تركمانستان: 17/100

بوروندي: 17/100

