مؤشر مُدرَكات الفساد: أقلّ وأكثر الدول فسادًا في العالم سنة 2025

نشرت منظمة الشفافية الدولية هذا الثلاثاء 10 فيفري 2026، تقريرها بشأن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025. و اشارت المنظمة إلى أن معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  لم تتمكن بعد من التصدي لظاهرة فساد القطاع العام.

بحصولها على 39 نقطة من 100، جاءت تونس في المرتبة 91 عالميًا. ويُظهر تحليل مؤشر مدركات الفساد أن تونس لم تُحسّن نتيجتها مقارنة بسنة 2024، حين سجّلت النتيجة نفسها بـ39 نقطة من 100. وعلى المستوى الإفريقي، حلّت تونس في المرتبة 13، كما تقدّمت بمركز واحد في ترتيب هذا العام مقارنة بترتيب 2024 الذي وضعها في المرتبة 92 عالميًا من بين 182 بلدًا وإقليمًا شملتهم الدراسة.

ويُصنّف مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025، الذي يُرتّب 182 بلدًا وإقليمًا حول العالم بحسب مستوى الفساد المُدرَك في القطاع العام، أنّ الفساد—وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية—لا يزال تهديدًا خطيرًا في جميع مناطق العالم، رغم رصد بعض المؤشرات المحدودة على التقدّم.

وأضافت المنظمة أنّ 13 دولة خفّضت بشكل ملحوظ مستوى الفساد لديها منذ سنة 2012، في حين لم تتمكّن بقية الدول من كبح هذه الظاهرة، إذ ظلّت نتائجها راكدة أو تدهورت خلال الفترة نفسها.

وتراجعت المتوسطات العالمية إلى مستوى قياسي جديد عند 42 نقطة، بينما حصل أكثر من ثلثي البلدان على نتيجة تقلّ عن 50 نقطة. وتتحمّل الشعوب كلفة ذلك، إذ ينعكس الفساد في مستشفيات ناقصة التمويل، ومنشآت حماية من الفيضانات لم تُبنَ قط، ومستقبل أكثر قتامة لآمال الشباب وأحلامهم.

وتصدّرت الدنمارك، من دون بلوغ علامة 100/100، قائمة البلدان الأقل فسادًا في العالم بنتيجة 89/100. وجاءت فنلندا ثانية بنتيجة 88/100، فيما أكملت سنغافورة ثلاثي الصدارة بنتيجة 84/100. في المقابل، احتلّت اليمن وجنوب السودان وفنزويلا والصومال المراتب الأخيرة في الترتيب.

الدول الأقل فسادًا في العالم سنة 2025:

الدنمارك: 89/100
فنلندا: 88/100
سنغافورة: 84/100
نيوزيلندا: 81/100
النرويج: 81/100
السويد: 80/100
سويسرا: 80/100
لوكسمبورغ: 78/100
هولندا: 78/100
ألمانيا: 77/100
آيسلندا: 77/100

الدول الأكثر فسادًا في العالم سنة 2025:

جنوب السودان: 9/100
الصومال: 9/100
فنزويلا: 10/100
اليمن: 13/100
ليبيا: 13/100
إريتريا: 13/100
السودان: 14/100
نيكاراغوا: 14/100
سوريا: 15/100
كوريا الشمالية: 15/100
غينيا الاستوائية: 15/100
ميانمار: 16/100
هايتي: 16/100
أفغانستان: 16/100
تركمانستان: 17/100
بوروندي: 17/100

