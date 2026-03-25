ماذا في لقاء رئيس البرلمان بسفير الجزائر ؟

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، العميد إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 بقصر باردو، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس، عزوز باعلال، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس أنور المرزوقي، والنائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة فخري عبد الخالق.

تأكيد على عمق العلاقات التاريخية

وأكد الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات التونسية الجزائرية، وما يميزها من تقارب دائم بين الشعبين، استنادا إلى روابط تاريخية راسخة وإرادة مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، نقل السفير الجزائري تحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي إلى نظيره التونسي، وسلّمه رسالة خطية منه، مشددا على أهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين وما تشهده من تطور متواصل.

تعاون قائم على التنسيق والتشاور

وأعرب السفير عن ارتياحه لنسق التعاون القائم بين تونس والجزائر، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تقوم على أسس صلبة، أبرزها التشاور المستمر والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

كما شدد على وعي البلدين بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وانعكاساتها على منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهتها، في إطار التمسك بمبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

تطورات سياسية في الجزائر

واستعرض السفير الجزائري خلال اللقاء أبرز مستجدات الحياة السياسية في بلاده، مشيرا إلى جملة من التعديلات الدستورية المرتقبة، والتي تشمل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وتنظيم أداء اليمين، وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى جانب إصلاح المجلس الأعلى للقضاء والمجالس المحلية.

وأوضح أن هذه التعديلات تندرج في إطار مواصلة تطوير الحياة السياسية وتعزيز مؤسسات الدولة.

حرص مشترك على تطوير العلاقات البرلمانية

من جهته، عبّر إبراهيم بودربالة عن ارتياحه للديناميكية التي تشهدها العلاقات التونسية الجزائرية، وما تتسم به من انسجام وتنسيق مستمر، مستمدة من تاريخ مشترك ونضال موحد.

وأكد أن هذه العلاقات تمثل أرضية صلبة لتوسيع التعاون ليشمل مجالات متعددة، خاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والأكاديمية، إلى جانب تعزيز التشاور السياسي.

كما أبرز تطور العلاقات البرلمانية بين البلدين، مشددا على أهمية مواصلة دعمها من خلال التشاور المستمر بين نواب الشعب في مختلف المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية.

