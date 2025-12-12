Français
سياسة

ماذا في لقاء رئيس البرلمان بمُمثلين عن عمّال الحضائر ؟

استقبل إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 بقصر باردو ممثلين عن عمال الحضائر من الدفعة الأولى والدفعة الثانية الذين لم تقع تسوية وضعياتهم وذلك بحضور عبد القادر عمار النائب عن دائرة سوسة المدينة – سيدي عبد الحميد، ومعز بن يوسف النائب عن دائرة القلعة الكبرى – سيدي بوعلي – كندار.

واستعرض الضيوف مشاغلهم المتّصلة بتسوية وضعياتهم بانتدابهم، مشيرين الى الصعوبات المادية والاجتماعية التي يمرون بها وما تتطلبه من عناية.

كما عبّروا عن أملهم في تدخّل مجلس نواب الشعب لدى مختلف الجهات المعنية لمساندة مساعيهم في تسوية وضعياتهم، في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدّولة.

وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لهذه المشاغل، مؤكّدا حرص المجلس على متابعتها والمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة لها في إطار الدور الموكول لنواب الشعب.

