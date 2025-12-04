Français
Anglais
العربية
الأخبار

ماذا يخبئ لنا الطقس في الأيام المقبلة؟

بعد أيام عديدة من الارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة، تدخل تونس منذ مساء الأربعاء في مرحلة من الاضطرابات الجوية الباردة. وأوضح الخبير البيئي عادل هنتاتي  أنّ البلاد سجّلت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا تراوح بين 3 و4 درجات فوق المعدلات الموسمية قبل أن يتغيّر الوضع بشكل مفاجئ.

فقد بدأت كتلة هوائية قطبية باردة قادمة من أوروبا في التأثير على الطقس منذ ظهر الأربعاء، مما تسبب في انخفاض حاد وسريع في درجات الحرارة في معظم الولايات.

هذه الكتلة الباردة أدت إلى أمطار متفرقة وأحيانًا رعدية شملت خاصة مناطق الشمال والشمال الغربي، في حين بقيت المرتفعات التي يتجاوز ارتفاعها 1000 متر مهددة بتساقط الثلوج  .

وأشار هنتاتي  إلى أنّ هذه التقلبات الجوية ستتواصل حتى نهاية الأسبوع، مع بقاء الطقس باردًا ورطبًا وغير مستقر. ومن المنتظر أن يشهد الطقس تحسنًا طفيفًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن ذلك سيكون مؤقتًا.

فبحسب الخبير، فإنّ تونس قد تستقبل موجة برد جديدة مع بداية الأسبوع المقبل، قد تمتد هذه المرة إلى الجنوب التونسي، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات المعتادة في هذه الفترة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

467
أخر الأخبار

منذ فجر اليوم: ضباب كثيف يُغطّي ولاية باجة

326
الأخبار

مدرب المتتخب الفلسطيني : منتخب تونس كبير و قوي [فيديو]
323
الأخبار

قضية البنك الفرنسي التونسي : آخر تطورات محاكمة المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة
319
الأخبار

تهريب مخدرات بمدنين : إيداع زوجين أجنبيين السجن بعد حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين
316
الأخبار

تونس: كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الفارطة
297
أخر الأخبار

البرلمان يُقرّ ووزيرة المالية تعترض.. رئيس لجنة التشريع العام يكشف السيناريوهات المُمكنة (فيديو)
296
الأخبار

سامي الطرابلسي : “لست نادما بخصوص إختياراتي في قائمة كأس العرب” (فيديو)
293
الأخبار

تنزانيا : “السيدة الحديدية” تجد «الوصفة السحرية»… تعيّن ابنتها و ابنة أختها و صهرها
293
أخر الأخبار

تونس – فلسطين: سامي طرابلسي يتحدّث عن الوضع البدني للاعبيه (فيديو)
286
أخر الأخبار

في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى