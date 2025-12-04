ماذا يخبئ لنا الطقس في الأيام المقبلة؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد أيام عديدة من الارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة، تدخل تونس منذ مساء الأربعاء في مرحلة من الاضطرابات الجوية الباردة. وأوضح الخبير البيئي عادل هنتاتي أنّ البلاد سجّلت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا تراوح بين 3 و4 درجات فوق المعدلات الموسمية قبل أن يتغيّر الوضع بشكل مفاجئ.

فقد بدأت كتلة هوائية قطبية باردة قادمة من أوروبا في التأثير على الطقس منذ ظهر الأربعاء، مما تسبب في انخفاض حاد وسريع في درجات الحرارة في معظم الولايات.

هذه الكتلة الباردة أدت إلى أمطار متفرقة وأحيانًا رعدية شملت خاصة مناطق الشمال والشمال الغربي، في حين بقيت المرتفعات التي يتجاوز ارتفاعها 1000 متر مهددة بتساقط الثلوج .

وأشار هنتاتي إلى أنّ هذه التقلبات الجوية ستتواصل حتى نهاية الأسبوع، مع بقاء الطقس باردًا ورطبًا وغير مستقر. ومن المنتظر أن يشهد الطقس تحسنًا طفيفًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن ذلك سيكون مؤقتًا.

فبحسب الخبير، فإنّ تونس قد تستقبل موجة برد جديدة مع بداية الأسبوع المقبل، قد تمتد هذه المرة إلى الجنوب التونسي، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات المعتادة في هذه الفترة.

